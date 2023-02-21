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15:52, 21 февраля 2023Забота о себе

Развеян миф о пользе алкоголя для сна

Сомнолог Черкасова: алкоголь позволяет быстрее уснуть, но делает сон прерывистым

Фото: Johanne Pold Jacobsen / Unsplash

Употребление алкоголя не способствует качественному ночному отдыху, утверждает врач-сомнолог София Черкасова. Она развеяла распространенный миф о пользе спиртных напитков в беседе с News.ru.

Специалистка заявила, что алкоголь действительно позволяет ослабить нервное напряжение, избавиться от навязчивых мыслей и на время сместить фокус внимания с проблем. В конечном итоге человек расслабляется и может быстрее уснуть.

В то же время, по словам Черкасовой, ночью организм станет метаболизировать спиртные напитки, из-за чего начнется накопление продуктов его переработки в печени. Эти процессы делают сон прерывистым и беспокойным, поэтому от идеи выпить с целью быстрее заснуть лучше отказаться.

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Наталья Обрядина
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