Психиатр дал рекомендации по улучшению качества сна

Психиатр Пембертон посоветовал перестать дремать после работы, чтобы улучшить качество сна

Привычка дремать в обед или после работы чревата бессонницей и ухудшением самочувствия, поэтому для улучшения качества сна стоит отказаться от нее. Эту и несколько других рекомендаций врач-психиатр Макс Пембертон дал в своей колонке в издании Daily Mail.

Пембертон заявил, что у людей, которые ложатся спать в разное время и каждую ночь проводят в постели разное количество часов, существенно повышен риск развития атеросклероза. Из-за этой патологии сосуды сужаются, нарушается кровоснабжение внутренних органов, что в конечном итоге может привести к инсульту, инфаркту или образованию тромбов. Также, по словам психиатра, нестабильный сон может спровоцировать гипертонию, диабет, болезни сердца и ухудшение настроения, потому важно наладить режим как можно скорее.

Чтобы улучшить качество ночного отдыха, Пембертон посоветовал в первую очередь составить расписание дел перед сном и неукоснительно соблюдать его независимо от того, когда появляется усталость. За два часа до отхода в постель нужно закончить работу и расслабиться: перестать проверять почту, держаться подальше от гаджетов и телефона, почитать книгу или принять ванну. Психиатр подчеркнул, что необходимо выработать привычки, которые мозг начнет ассоциировать с желанием лечь спать.

Пембертон отметил, что важно научиться ложиться и вставать в одно и то же время и не поддаваться желанию подремать после работы, так как это способствует нарушению режима. Помимо этого, врач рекомендует избегать любых продуктов и напитков, возбуждающих нервную систему. В частности, не стоит пить кофе после полудня, есть на ночь шоколад и употреблять алкоголь за два часа до отхода ко сну.

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