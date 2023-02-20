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10:41, 20 февраля 2023Забота о себе

Врач предупредила об опасности недосыпа для подростков

Врач Серебренникова: недосып у подростков повышает риск развития болезни Альцгеймера

Фото: Chroki Chi / Unsplash

Недосып в подростковом возрасте с годами повышает риск развития болезни Альцгеймера. Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова предупредила об этой опасности в беседе с «Лентой.ру».

Недосып очень часто возникает у подростков из-за физиологических или психологических факторов. Многие молодые люди и даже родители недооценивают риски дефицита сна, отметила врач. Хронический недостаток сна у подростков может спровоцировать повышение тревожности, утомляемости, снижение работоспособности. При дефиците сна ребенок, как правило, может начать отставать в школе.

«Хронический недосып в подростковом возрасте повышает риск развития нейродегенеративных заболеваний: болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона», — прокомментировала собеседница «Ленты.ру». Кроме того, при недостатке сна человек начинает больше есть. В результате возрастает риск ожирения, который нельзя недооценивать, предупредила Серебренникова.

По данным ВОЗ, во всем мире, в том числе и в России растет распространенность ожирения именно среди детей и подростков

Екатерина Серебренниковаврач
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По словам Серебренниковой, необходимо не только стремиться к тому, чтобы спать по восемь часов в сутки. Важно также правильно организовать распорядок дня, чтобы нормализовать сон ночью. Режим дня у подростка должен быть размеренным. Вставать нужно в одно и то же время, и даже по выходным не оставаться долго в постели, чтобы не нарушать режим сна. В течение дня, во время учебы или работы, нужно делать перерывы для отдыха, в идеале — умеренной физической нагрузки, пояснила она.

Отход ко сну вечером должен быть связан с определенными ритуалами. Примерно за два часа до сна нужно завершить работу или учебу. После этого лучше не заходить в соцсети и перейти на ночной режим в гаджетах или отключить их. Душ перед сном поможет расслабиться. В комнате не должно быть источников света, а перед сном ее нужно проветрить.

«Ложиться спать следует не позже 23:00-24:00 часов, что связано с началом выработки природного мелатонина в организме, гормона сна. Вырабатывается он в промежутке с 11 часов вечера до трех часов утра. В это время подросток обязательно должен спать», — подвела итог Серебренникова.

Ранее сомнолог София Черкасова назвала способы просыпаться легко даже в зимнее время. Она отметила, что взбодриться с утра поможет включенный свет и зарядка.

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Вера Владзиевская
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