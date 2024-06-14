Тысячам московских школьников показали их будущие профессии

Ракова: столичные школьники посетили около 2000 экскурсий на предприятиях Москвы

С начала учебного года столичные школьники из предпрофессиональных классов посетили около двух тысяч экскурсий на московские предприятия, чтобы познакомиться с разными сферами городской жизни и получить опыт. Как рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в экскурсиях приняли участие уже 15 тысяч подростков.

Мы стараемся создать множество возможностей для того, чтобы школьники могли получить понимание о том, с какой областью они бы хотели связать свою дальнейшую жизнь. И мы видим, что выпускники предпрофессиональных классов делают вполне осознанный выбор. Почти все ребята поступают в вузы именно по своим направлениям. Один из способов познакомить школьников с будущей профессией — экскурсии на предприятия. У ребят они находят большой отклик. Они с удовольствием погружаются в профессиональные нюансы, знакомятся с практической частью специальности Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Так, школьники из медицинских классов побывали в четырех основных типах учреждений Департамента здравоохранения столицы — это детские и взрослые поликлиники, многопрофильные стационары и подстанции скорой помощи. Там они увидели работу различных специалистов, изучили оборудование и новые стандарты экстренной помощи.

Ученики из инженерных классов познакомились с технопарками и высокотехнологичными производственными комплексами. Экскурсии прошли при поддержке Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Они посетили более 80 — от производства косметики и детского питания до вертолетов и ракетных двигателей.

Также школьники посетили учреждения, которые отвечают за инфраструктуру города, узнали, как работает наземный транспорт Москвы и как обеспечивается его безопасность. Кроме того, они познакомились с работой систем электро- и газоснабжения столицы.

Ученики медиаклассов на экскурсиях знакомились с разными сферами медиа и журналистики. Школьники посетили офисы телеканалов, киностудий, радиостанций, газет, издательств, а также городские библиотеки.

Наконец, школьники из IT-классов проводили учебные дни в офисах IT-компаний. Они узнали, как устроены популярные в России социальные сети и многое другое.

Новый стандарт предпрофессионального образования внедрили в столичных школах в сентябре 2023 года.

