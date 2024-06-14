ФСБ сообщила о восьмилетнем приговоре россиянину за переводы денег террористам

УФСБ: житель Пензенской области получил 8 лет за перевод 1280 долларов ИГ

Центральный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы жителя Пензенской области 1960 года рождения за перевод денежных средств знакомому из запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Мужчина признан виновным по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Приговор вступил в законную силу.

Суд установил, что россиянин, зная, что его знакомый находится в межгосударственном розыске за террористические преступления, перевел ему 1280 долларов в качестве материальной помощи для ведения боевых действий.

29 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге Первый Западный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы Дилшода Марданова, финансировавшего запрещенную в России террористической организацию «Катиба Таухид валь Джихад».