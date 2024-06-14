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12:03, 14 июня 2024Силовые структуры

ФСБ задержала планировавшего вступить в украинскую террористическую организацию россиянина

Под Тверью задержали мужчину, планировавшего примкнуть к украинским террористам

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Тверской области ФСБ задержала 35-летнего жителя, который хотел вступить в украинскую террористическую организацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным источника, мужчина в интернете установил контакт с представителем организации, чтобы по его заданию совершить действия в ущерб безопасности России. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области суд приговорил жителя к 2,5 года колонии по делу об экстремизме.

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