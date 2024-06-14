Публиковавший методички терактов и диверсий в интернет-сообществах россиянин получил срок

Под Челябинском суд приговорил жителя к 2,5 года колонии по делу об экстремизме

Южноуральский городской суд Челябинской области приговорил жителя к 2,5 года колонии общего режима по делу об экстремизме. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель УФСБ России по Челябинской области Татьяна Соснина.

Молодого человека признали виновным по части 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ. Установлено, что он администрировал интернет-ресурсы для координации членов экстремистской организации, а также регулярно размещал в этих сообществах инструкции по проведению терактов и диверсий в России. Также в обязанности юноши входило вовлечение в ряды организации новых участников.

Силовики задержали его в июне 2023 года. Молодой человек рассказал, что стал администратором сообществ по предложению соратников.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, подсудимый был активным участником интернет-сообществ запрещенных организаций и размещал там комментарии террористической направленности.

Ранее сотрудники ФСБ задержали с поличным россиянина при закладке тайника для диверсии.

