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09:15, 14 июня 2024Силовые структуры

ФСБ задержала с поличным россиянина при закладке тайника для диверсии

В Удмуртии ФСБ задержала мужчину, помогавшего подготовить тайник для диверсии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали жителя Ижевска по подозрению в содействии украинскому военизированному объединению. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, мужчина по заданию представителя украинской террористической организации помогал готовить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры региона. В его задачу входило изготовление и закладка бутылок с зажигательной смесью, мужчину поймали с поличным.

Возбуждены уголовные дела по статье о пособничестве диверсионной деятельности и госизмене. Подозреваемого взяли под стражу. Ему грозит до 20 лет заключения.

Ранее сообщалось, что Главная военная прокуратура России передала в военный суд уголовное дело трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова о госизмене.

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      Илона Палей
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