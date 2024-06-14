ФСБ задержала с поличным россиянина при закладке тайника для диверсии

В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали жителя Ижевска по подозрению в содействии украинскому военизированному объединению. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.
По данным силовиков, мужчина по заданию представителя украинской террористической организации помогал готовить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры региона. В его задачу входило изготовление и закладка бутылок с зажигательной смесью, мужчину поймали с поличным.
Возбуждены уголовные дела по статье о пособничестве диверсионной деятельности и госизмене. Подозреваемого взяли под стражу. Ему грозит до 20 лет заключения.
Ранее сообщалось, что Главная военная прокуратура России передала в военный суд уголовное дело трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова о госизмене.