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05:20, 14 июня 2024Силовые структуры

Дело трех сыновей липецкого священника о госизмене передали в военный суд

ГВП РФ передала в военный суд дело 3 сыновей липецкого священника о госизмене

Фото: Pogiba Aleksandra / Global Look Press

Главная военная прокуратура России передала в военный суд уголовное дело трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова о госизмене. По окончании расследования стало ясно, что мужчины хотели принять участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), из задержали при попытке нелегально пересечь российскую границу в Курской области, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Закончено расследование в отношении трех братьев Ащеуловых: Алексея, Иоанна и Тимофея. Каждому из них предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ: покушение на госизмену, попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору и попытка участия в деятельности организации, которая признана террористической», — указал собеседник агентства.

Дело будет рассмотрено в открытом режиме, дата предварительных слушаний пока не установлена.

Семья Ащеуловых не впервые попадает в поле зрения правоохранительных органов. В 2014 году, после того как комиссия посетила дом священника, у него изъяли девятерых несовершеннолетних детей из-за отсутствия условий для нормального проживания. Однако их вернули назад спустя две недели, родителям предложили переехать в село Озерки на время, пока в их постоянном жилище, признанном неблагополучным, не проведут ремонт.

Глава семьи, священник Ащеулов, ранее был лишен прихода, поскольку его уличили в грубом обращении с прихожанами.

Ранее сотрудники ФСБ объявили официальное предостережение бывшему военному летчику из Калужской области, связавшемуся с украинской стороной. Он вместе с другой россиянкой получили от Службы безопасности Украины (СБУ) задание собрать сведения о военных объектах в Калужской и Московской областях.

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      Александра Синицына
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