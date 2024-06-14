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17:07, 14 июня 2024Силовые структуры

Генерала СК российского региона освободили от должности

ТАСС: глава ГСУ СК по Московской области Стариков освобожден от должности

Генерал-майора юстиции Александра Старикова освободили от должности начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

Причина отставки не указывается. Он был назначен на пост в 2021 году сроком на пять лет.

Стариков работал в прокуратуре Ташкента, управлениях СК в Калининграде и на Алтае.

1 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя руководителя Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — заместителя главного судебного пристава страны генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Белоусова.

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      Любовь Ширижик
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