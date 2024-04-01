Заместителя главного судебного пристава России освободили от должности

Путин освободил с поста заместителя главного судебного пристава РФ Белоусова

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя руководителя Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — заместителя главного судебного пристава страны генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Белоусова. Об этом говорится на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Белоусов был назначен на пост 21 августа 2017 года. В ФССП он пришел из Минюста, указано на сайте ведомства. С 1999 по 2006 год генерал служил в органах прокуратуры. Имеет награды — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

15 февраля сообщалось, что Путин назначил нового заместителя главы ФССП — им стал Алексей Рагозин. Также ему было присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.