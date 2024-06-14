Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:44, 14 июня 2024Мир

Германия объявила о новой военной помощи Украине

Германия объявила о передаче Украине вооружения и военной техники

Фото: Jens Buttner / Pool / Reuters

Германия объявила о передаче новой помощи Украине, включающей вооружения и военную технику. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте правительства ФРГ.

«В пакет новой военной помощи для Украины войдут 10 танков Leopard 1A5 и боеприпасы к ним. Это является совместным проектом с Данией. Также будут переданы 20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы; два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, и другое военное оборудование», — отмечается в заявлении.

Согласно тексту документа, в общей сложности Германия уже предоставила военную помощь Украине на сумму «около 28 миллиардов евро».

30 мая министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Одессу пообещал выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы делаем реальное предложение». Путин огласил условия России для мирных переговоров по Украине и завершения СВО

      Лепс рассказал о планах переехать в провинциальный лес

      СК показал видео с места ДТП в Благовещенске

      Названы страны с самыми дорогими визами для россиян

      Дачников предупредили об опасности затяжных дождей для растений

      Россиянам дали советы по выбору подержанных китайских машин

      Российские военные поразили расположение ВСУ в Очакове

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Россия ударила по ключевой переправе ВСУ под Харьковом. Ее называли «дорогой жизни»

      Бывший бизнес-омбудсмен России занял должность Чубайса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше