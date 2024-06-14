Германия захотела предотвратить введение пошлин ЕС на электромобили из КНР

Bloomberg: ФРГ пытается предотвратить введение ЕС пошлин на электромобили из КНР

Правительство Германии пытается не допустить вступления в силу новых пошлин Евросоюза на китайские электромобили или смягчить их, если полное предотвращение такой меры невозможно. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Европейская комиссия (ЕК) объявила 12 июня, что с 4 июля повысит пошлины вплоть до 48 процентов в зависимости от степени сотрудничества компаний в ходе расследования ЕС. Китайских автопроизводителей обвинили в нарушении правил ВТО и манипулировании рынком с помощью государственных субсилий

В Берлине хотят, чтобы ЕС смог найти решение в переговорах с Китаем до введения новых пошлин. Чиновники ФРГ также полагают, что у них есть союзники внутри блока, которые также не поддерживают увеличение сборов на импорт китайских электромобилей.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что «есть возможность попытаться и, надеюсь, добиться успеха в остановке» угрозы резкого роста пошлин. На следующей неделе он посетит Китай и рассчитывает обсудить этот вопрос с представителями местных властей.

Ранее стало известно, что новые тарифы Европейского союза (ЕС) на импорт китайских электрокаров обойдутся Пекину почти в четыре миллиарда долларов. В то же время Китай пообещал ввести ответные пошлины до 25 процентов на автомобили с мощными двигателями, что ударит по таким компаниям, как Mercedes-Benz Group и BMW.