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21:06, 14 июня 2024Культура

Голикову назначили председателем Фонда Кино

Кабмин назначил вице-премьера Голикову председателем Фонда Кино
Татьяна Голикова

Татьяна Голикова. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Правительство России назначило вице-премьера Татьяну Голикову председателем совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В состав совета также включены продюсер Гавриил Гордеев, режиссер Сергей Урсуляк и президент Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Илья Попов, говорится в документе кабмина.

Должность председателя Фонда Кино ранее занимал Владимир Толстой. Согласно распоряжению, он, а также Юлиана Слащева и Владимир Хотиненко исключаются из состава совета.

Голикова после выборов президента России сохранила свой пост вице-премьера, сообщалось 13 мая. На пост первого заместителя председателя правительства Госдума утвердила Дениса Мантурова. Помимо этого, вице-премьерами станут бывший глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и экс-руководитель Минтранса Виталий Савельев.

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      Марина Совина
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