Голикову назначили председателем Фонда Кино

Правительство России назначило вице-премьера Татьяну Голикову председателем совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
В состав совета также включены продюсер Гавриил Гордеев, режиссер Сергей Урсуляк и президент Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Илья Попов, говорится в документе кабмина.
Должность председателя Фонда Кино ранее занимал Владимир Толстой. Согласно распоряжению, он, а также Юлиана Слащева и Владимир Хотиненко исключаются из состава совета.
Голикова после выборов президента России сохранила свой пост вице-премьера, сообщалось 13 мая. На пост первого заместителя председателя правительства Госдума утвердила Дениса Мантурова. Помимо этого, вице-премьерами станут бывший глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и экс-руководитель Минтранса Виталий Савельев.