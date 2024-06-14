Израиль использовал на границе с Ливаном необычное оружие

CNN: израильские солдаты на границе с Ливаном применили средневековую катапульту

Израильские солдаты на границе с Ливаном применили требушет — средневековую катапульту, которую практически перестали использовать еще с XVI века. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что требушет, вероятно, использовался для сжигания кустарников, чтобы облегчить израильским силам выявление боевиков, пытающихся достичь границы. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не прокомментировали эти заявления.

По данным CNN, кадры действия требушета были впервые опубликованы в социальных сетях 12 июня, однако телеканал не смог проверить, когда они были сделаны, но определил местоположение на израильско-ливанской границе.

Ранее удар Израиля по территории Ливана привел к возникновению пожаров у пусковых ракетных установок шиитского движения «Хезболла».