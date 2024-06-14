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08:55, 14 июня 2024Мир

КНДР назвала швейцарский саммит по Украине «заговором под предлогом мира»

Yonhap: КНДР назвала саммит по Украине в Швейцарии заговором ради исключения РФ

Фото: Pierre Albouy / Reuters

КНДР назвала предстоящий швейцарский саммит по Украине заговором под предлогом мира, призванный исключить Россию из процесса урегулирования конфликта. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает Yonhap.

«Идея обсуждения украинского вопроса без включения России, ключевой стороны в конфликте, абсурдна», — отмечает северокорейское агентство.

Ранее депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что для реальных переговоров по урегулированию конфликта на Украине на швейцарском саммите необходимо участие России.

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      Виктория Кондратьева
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