Yonhap: КНДР назвала саммит по Украине в Швейцарии заговором ради исключения РФ

КНДР назвала предстоящий швейцарский саммит по Украине заговором под предлогом мира, призванный исключить Россию из процесса урегулирования конфликта. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает Yonhap.

«Идея обсуждения украинского вопроса без включения России, ключевой стороны в конфликте, абсурдна», — отмечает северокорейское агентство.

Ранее депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что для реальных переговоров по урегулированию конфликта на Украине на швейцарском саммите необходимо участие России.