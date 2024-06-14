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20:43, 14 июня 2024Экономика

Российский чиновник обвинил водителей в желании нажиться на ямах

В Коврове чиновник обвинил водителей в желании нажиться на дорожных ямах

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Автомобилистов Владимировской области обвинили в желании заработать на дорожных выбоинах. С таким заявлением выступил глава управления городского хозяйства администрации Сергей Волков, пишет «Знамя труда».

«Некоторые водители пытаются нажиться на тех ямах, которые существуют», — цитирует чиновника издание. По мнению начальника управления городского хозяйства, местные автовладельцы, повредив машину, заказывают экспертизу у пристрастных специалистов. «Объясню: человек попав в яму, повредив колесо или два, находит "эксперта", который готов ему предоставить отчет, что повреждена половина ходовой части автомобиля, и выходит в суд, требуя на ремонт с управления городского хозяйства по 300-400 тысяч рублей. Сейчас мы уходим в судебную экспертизу, которая выявляет: сумма ремонта — всего 20 тысяч. Все остальное — попытка расхищения казны. В Коврове, как выяснилось, это уже практически бизнес, причем бизнес преступный», — рассказал Волков. Он пообещал жестко реагировать на подобные инциденты и выразил надежду на то, что к борьбе присоединится прокуратура.

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В пресс-службе администрации «Подъему» объяснили, что слова чиновника основаны на реальной судебной практике и в действительности причиненный машине ущерб зачастую оказывается несправедливо оценен. «Целью высказывания Сергея Волкова было предупредить водителей о необходимости заявлять реальный, а не завышенный ущерб с целью избежания ими последствий», — рассудили власти Коврова. В администрации добавили, что меры, которые применяются к данным автомобилистам, включают гражданское и уголовное делопроизводство.

Бюджетных средств, уходящих на компенсацию водителям, при этом не хватает на ремонт дорог. «Привести состояние улично-дорожной сети в нормативное состояние не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых денежных средств, поэтому исключить дорожно-транспортные происшествия с наездом на дорожные повреждения не удастся», — рассказали изданию. В администрации уточнили, что на 5,4 миллиона рублей, рассчитанных на ремонт, приходится 7,5 миллиона рублей заявленного горожанами ущерба.

Ранее жители Калужской области решили собственными силами бороться с бездорожьем. Ямы на участке между поселками в районе трассы М-3 «Украина» они застелили коврами.

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      Виктория Клабукова
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