Курьеры телефонных мошенников в Москве отделались условным сроком

В Москве суд назначил условные сроки четырем курьерам телефонных мошенников

Измайловский суд Москвы вынес приговор четырем курьерам телефонных мошенников, причинивших ущерб обманутым гражданам в размере семи миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ивана Сазонова, Валентина Окорие, Мурата Магеррамова и Никиту Потемкова приговорили к условным срокам от полутора до четырех лет лишения свободы.

Из материалов дела следует, что в сентябре 2023 года они получили от неустановленного сообщника адреса потерпевших, приезжали к ним и забирали деньги якобы для внесения на «безопасный счет». Суд взыскал с них причиненный обманутым гражданам ущерб.

Ранее 14 июня сообщалось, что в городе Снежинске Челябинской области работающая курьером у мошенников 15-летняя школьница помогла им заработать 172 тысячи рублей, а потом сдала заказчиков полиции.