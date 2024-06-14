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10:39, 14 июня 2024Силовые структуры

Работавшая курьером у мошенников российская школьница сдала заказчиков полицейским

Под Челябинском работавшая курьером у аферистов школьница сдала их полиции

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Под Челябинском, в городе Снежинске, работающая курьером у мошенников 15-летняя школьница помогла им заработать 172 тысячи рублей, а потом сдала заказчиков полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным полиции, в одном из мессенджеров подросток получила предложение подзаработать от некой девушки. Она рассказала школьнице условия работы. Девочка должна была приезжать по указанному адресу и забирать у незнакомых людей деньги. После того, как школьница согласилась, она получила сообщение от заказчика о том, что «заказ» готов. Она приехала по указанному адресу и забрала деньги у пожилой женщины.

Уже находясь у банкомата, девочка вспомнила предупреждения полиции о похожих схемах, которыми пользуются аферисты и написала своему заказчику. Затем она получила угрозы и перевела 172 тысячи рублей на указанный счет, однако свою часть вознаграждения не взяла. Придя домой, школьница обо всем рассказала родителям, а те обратились в полицию.

В полицейском участке девушка рассказала, что выполняла роль курьеры. Правоохранители провели с семьей школьницы беседу. Сейчас решается вопрос о передаче материалов дела в подразделение Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что В Железногорске задержали 16-летнего школьника, помогавшего аферистам обмануть 83-летнюю пенсионерку ради новых кроссовок.

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      Анна Габай
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