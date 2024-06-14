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14:11, 14 июня 2024Мир

Лавров заявил о конкретном выполнении тезисов Путина

Лавров: МИД России будет конкретно выполнять тезисы Путина

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Министерство иностранных дел (МИД) России будет конкретно выполнять тезисы президента Владимира Путина, прозвучавшие на его встрече с внешнеполитическим ведомством. Об этом заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров, трансляция встречи доступна на YouTube-канале МИД России.

«Владимир Владимирович, ваши поручения, которые вы сейчас изложили, в частности, касательно концепции евразийской безопасности, будут выполняться предельно конкретно вместе с нашими коллегами из других ведомств», — отметил глава МИД.

Лавров также поблагодарил Путина за высокую оценку деятельности российского внешнеполитического ведомства и пообещал президенту «стараться еще больше».

Ранее Путин заявил, что в Евразии необходимо создать новую систему безопасности, в том числе проработав ее варианты. Он также подчеркнул, что для создания подобной архитектуры безопасности необходимо сворачивание военного присутствия стран, внешних по отношению к пространству Евразии.

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      Дарья Устьянцева
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