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18:46, 14 июня 2024Путешествия

Летевший из Армении самолет отказались пускать в воздушное пространство Молдавии

Летевший из Еревана самолет FlyOne не пустили в воздушное пространство Молдавии

Фото: Markus Mainka / picture alliance / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании FlyOne, летевший из Армении, отказались пускать в воздушное пространство Молдавии. Об этом пишет NewsMaker со ссылкой на председателя правления перевозчика Владимира Чеботаря.

Уточняется, что лайнер, направлявшийся из Еревана в Кишинев, совершил вынужденную посадку в Бухаресте. По словам собеседника издания, после этого воздушное судно вернется в столицу Армении вместе с пассажирами.

«Это был чартерный рейс, будут разбираться», — заявил Чеботарь, добавив, что сотрудники авиакомпании устанавливают все обстоятельства инцидента.

Кроме того, он сообщил журналистам, что на борту были «подозреваемые лица, люди определенного характера» и что после этого была ложная тревога о минировании борта. Детали произошедшего собеседник издания не уточнил.

В конце мая Финляндия впустила в свое небо российские самолеты для облета грозы. Как минимум три воздушных судна отечественных авиакомпаний залетели в финское воздушное пространство по пути в Калининград.

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      Алина Черненко
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