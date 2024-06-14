Марьяна Ро показала откровенные фото в нижнем белье

24-летняя блогерша Марьяна Ро приспустила трусы на фото в нижнем белье

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) показала откровенные фото в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой, позируя в полумраке в красных трусах с черной резинкой и белом кроп-топе с глубоким декольте. В то же время она примерила шляпу в ковбойском стиле.

При этом на одном из кадров знаменитость приспустила стринги, а на другом — подняла вверх топ, продемонстрировав рельефный живот. «Вы за спорт или за обжираловку?» — поинтересовалась в подписи возлюбленная музыканта.

Ранее в июне российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова снялась в облегающем топе без бюстгальтера.