Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:25, 14 июня 2024Россия

Машина начальника штаба воинской части взорвалась в российском регионе

В Ростовской области взорвался автомобиль начальника штаба воинской части

Кадр: Telegram-канал «112»

В Ростовской области взорвалась машина начальника штаба воинской части. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На снятых очевидцем кадрах виден полыхающий автомобиль и поднимающийся в небо столб густого черного дыма.

По информации канала, транспортное средство стало дымить во время поездки. Офицер вышел из салона, сразу после чего прогремел взрыв. По предварительным данным, военнослужащий не пострадал. Одной из основных версий случившегося силовики считают неисправность газового оборудования.

Ранее на Урале произошел пожар в воинской части, при этом пострадали двое солдат. Очаг возгорания был расположен в туалете. В Центральном военном округе предположили, что к ЧП могла привести неисправность электропроводки.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по военному объекту в районе аэропорта Киева. В украинской столице прогремели взрывы

      Курьеры телефонных мошенников в Москве отделались условным сроком

      Названы обогнавшие Москву по подорожанию жилья российские мегаполисы

      В Госдуме предложили вынести на обсуждение проект закона о выдворении мигрантов

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Мужчина ел сырой фарш в метро и попытался угостить им пассажира рядом

      В России предрекли Европе проблемы из-за новых баз для поставок оружия Украине

      Россиянина осудили на восемь лет за попытку поджечь пункт отбора контрактников

      Путин заявил о полном прекращении конфликта в рамках мирного предложения

      Путин заявил о необходимости международного признания Крыма и новых регионов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше