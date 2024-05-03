Воинская часть загорелась на Урале
В Екатеринбурге загорелась воинская часть на проспекте Космонавтов — из казармы эвакуировали солдат, двое пострадали. Об этом сообщил портал Е1.ru.
По сведениям издания, задымление изначально возникло в туалете. Факт ЧП подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа.
В ведомстве предположили, что пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки. Огнеборцам удалось оперативно потушить пламя.
Двое военнослужащих получили незначительные травмы. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось о пожаре в Ставрополе на территории воинской части на улице Артема. Огонь распространился из здания штаба. Сведений о пострадавших тогда не поступало.
До этого пожар произошел в воинской части на территории поселка Котлубань Волгоградской области.