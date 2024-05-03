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10:01, 3 мая 2024Россия

Воинская часть загорелась на Урале

Е1.ru: в Екатеринбурге загорелась воинская часть, пострадали два солдата

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Екатеринбурге загорелась воинская часть на проспекте Космонавтов — из казармы эвакуировали солдат, двое пострадали. Об этом сообщил портал Е1.ru.

По сведениям издания, задымление изначально возникло в туалете. Факт ЧП подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа.

В ведомстве предположили, что пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки. Огнеборцам удалось оперативно потушить пламя.

Двое военнослужащих получили незначительные травмы. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось о пожаре в Ставрополе на территории воинской части на улице Артема. Огонь распространился из здания штаба. Сведений о пострадавших тогда не поступало.

До этого пожар произошел в воинской части на территории поселка Котлубань Волгоградской области.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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