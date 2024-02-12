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10:20, 12 февраля 2024Россия

В российском городе произошел пожар на территории воинской части

В Ставрополе начался пожар в воинской части на улице Артема

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Ставрополе на территории одной из воинских частей начался пожар. О происшествии сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, загорелось здание штаба.

Глава города Иван Ульянченко в Telegram подтвердил факт пожара в здании дома № 2 по улице Артема. В сообщении мэра Ставрополя сведений о том, что в здании расположена воинская часть, не содержится.

По имеющейся у мэра информации, пострадавших нет.

Ранее в воинской части на территории поселка Котлубань Волгоградской области произошел пожар. Возгорание было оперативно локализовано. Пожар был потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны.

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      Алан Босиков
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