Выполнение задач специальной военной операции (СВО) избавит Украину от неоколониальных оков Запада. Такое условие назвал зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».
«В итоге государственного переворота в феврале 2014 года страна полностью потеряла политическую субъектность. Над республикой было фактически установлено внешнее управление, примеров которому не счесть и по всему миру», — напомнил Медведев. Выполнение задач СВО видится зампреду Совбеза России единственным решением этой проблемы для Украины.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшем будущем начнет формироваться новая система международных отношений, основанная на принципах уважения и благожелательного невмешательства. Это позволит решить задачи «по устранению социально-экономических проявлений неоколониализма».