Медведев: выполнение задач СВО избавит Украину от неоколониальных оков Запада

Выполнение задач специальной военной операции (СВО) избавит Украину от неоколониальных оков Запада. Такое условие назвал зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

«В итоге государственного переворота в феврале 2014 года страна полностью потеряла политическую субъектность. Над республикой было фактически установлено внешнее управление, примеров которому не счесть и по всему миру», — напомнил Медведев. Выполнение задач СВО видится зампреду Совбеза России единственным решением этой проблемы для Украины.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшем будущем начнет формироваться новая система международных отношений, основанная на принципах уважения и благожелательного невмешательства. Это позволит решить задачи «по устранению социально-экономических проявлений неоколониализма».