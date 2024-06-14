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00:39, 14 июня 2024Россия

Медведев назвал условие освобождения Украины от западных оков

Медведев: выполнение задач СВО избавит Украину от неоколониальных оков Запада

Фото: Sputnik / Reuters

Выполнение задач специальной военной операции (СВО) избавит Украину от неоколониальных оков Запада. Такое условие назвал зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

«В итоге государственного переворота в феврале 2014 года страна полностью потеряла политическую субъектность. Над республикой было фактически установлено внешнее управление, примеров которому не счесть и по всему миру», — напомнил Медведев. Выполнение задач СВО видится зампреду Совбеза России единственным решением этой проблемы для Украины.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшем будущем начнет формироваться новая система международных отношений, основанная на принципах уважения и благожелательного невмешательства. Это позволит решить задачи «по устранению социально-экономических проявлений неоколониализма».

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      Александра Синицына
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