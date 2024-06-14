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00:39, 14 июня 2024Россия

Медведев высказался о новой системе международных отношений

Медведев: новая система международных отношений будет формироваться в будущем
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Новая система международных отношений, основанная на принципах уважения и благожелательного невмешательства, будет формироваться в самое ближайшее будущее. Об этом высказался зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты».

В формировании такой системы Медведев видит один из путей «решения задач по устранению социально-экономических проявлений неоколониализма».

По его мнению, многополярная глобализация, которая «в ускоренном темпе идет на смену полному несправедливости моноцентричному западному универсализму», предполагает создание абсолютно новой диалоговой парадигмы. При этом ее основы уже заложены, отметил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев призвал максимально вредить странам после ввода санкций против России. По его словам, нужно парализовывать работу компаний недружественных стран и их госучреждений, а также наносить ущерб по слабым местам в вопросе важнейших технологий.

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