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13:19, 8 июня 2024Россия

Медведев отреагировал на призыв к его аресту

Медведев: призыв НКО к аресту мотивирует продолжать борьбу с нацистской кликой

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Призывы Международной федерации прав человека (FIDH) мотивируют продолжать борьбу с «грязной нацистской кликой». Так заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на требование Международного уголовного суда (МУС), непризнанного Россией, выдать ордер на его арест.

По словам бывшего главы российского правительства, ему приятно получать признание эффективности усилий против неонацистского режима в Киеве от финансируемой миллиардером Джорджем Соросом НКО. По его словам, подобные организации являются пособниками террористов, совершивших атаку на Луганск, в результате которых пострадали порядка 60 человек.

«Это действительно мотивирует продолжать борьбу с грязной нацистской кликой. Мы будем еще злее, еще безжалостнее и смертоноснее», — пообещал Медведев.

7 июня FIDH потребовала от Международного уголовного суда выдать ордер на арест Дмитрия Медведева, заместителя руководителя администрации президента России Алексея Громова и некоторых российских журналистов, в том числе Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева.

«Правозащитники обращают внимание суда на преступный характер языка ненависти, который используется в российских СМИ», — отметили в организации.

По словам представителя российского МИД Марии Захаровой, решения МУС для России являются юридически ничтожными и не имеют никакого значения. Дипломат назвала судей и прокуроров МУС, участвовавших в выдаче ордеров на арест российских официальных лиц, международными преступниками.

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      Вячеслав Агапов
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