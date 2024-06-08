Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Луганск достигло 60 человек

Пасечник: в Луганске пострадали 60 человек, под завалами нашли еще 2 тела

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Луганск число пострадавших к утру 8 июня достигло 60 человек. Кроме того, спасатели достали еще два тела из-под завалов, сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram-канале.

По словам главы ЛНР, спасательная операция в городе продолжается. Проводятся действия для максимально скорой ликвидации последствий трагедии, важно оперативно предоставить помощь людям.

«Специалисты восстанавливают тепловой контур домов, налаживают водо- и электроснабжение. В этих работах участвуют сотрудники всех профильных ведомств и специалисты из регионов-шефов», — написал Пасечник.

Пострадавшие люди, которые остались без жилья в результате обстрелов, переведены в пункты временного размещения. Глава ЛНР поблагодарил сотрудников оперативных служб и волонтеров за работу в круглосуточном режиме.

Ранее МИД РФ усмотрели «натовский почерк» в ударах по Луганску и Херсонской области, которые произошли 7 июня. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, Киев, получивший «зеленый свет» из Вашингтона на атаки мирного населения западным оружием, в очередной раз «показал свою бесчеловечную нацистскую сущность».