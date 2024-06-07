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21:01, 7 июня 2024Мир

Западная НКО потребовала от МУС выдать ордер на арест Медведева

FIDH потребовала от МУС выдать ордер на арест Медведева и российских журналистов
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Финансируемая миллиардером Джорджем Соросом и внешнеполитическими ведомствами некоторых западных стран НКО Международная федерация прав человека (FIDH) потребовала от Международного уголовного суда (МУС), непризнанного Россией, выдать ордер на арест заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Кроме того, НКО попросила выдать ордеры на арест заместителя руководителя администрации президента России Алексея Громова и некоторых российских журналистов, в том числе Дмитрия Кисилева, Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева.

«Правозащитники обращают внимание суда на преступный характер языка ненависти, который используется в российских СМИ», — отметили в организации.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решения МУС для России являются юридически ничтожными и не имеют никакого значения. Дипломат назвала судей и прокуроров МУС, участвовавших в выдаче ордеров на арест российских официальных лиц, международными преступниками.

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      Виктория Кондратьева
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