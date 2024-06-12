Медведев поздравил сограждан с Днем России. Он опубликовал карту страны, включающую Украину

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил граждан с Днем России. Политик опубликовал видеоролик с картой, на которой в состав страны включена территория Украины.
«С Днем России!» — написал он.
Анимированная открытка представляет собой карту России от Дальнего Востока до западных границ, которая постепенно заполняется цветами развевающегося флага страны. Триколор начинает окрашивать территорию с Курил на востоке и доходит до западных границ.
При этом Украина вписана в российские границы, причем не только ее восточные области, но и западные регионы (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и другие области).
Медведев неоднократно высказывался о потере Украиной государственности
Медведев в публикациях неоднократно указывал на потерю Украиной своей государственности. Так, политик отмечал, что республика сегодня «прямо управляется США и странами НАТО».
Сегодня Украина, если говорить высоким штилем, нечто вроде доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО. Она, хотя и не без труда, полностью содержится ими
Политик напомнил о признании главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, что если прекратить передачу оружия Киеву, то конфликт на Украине завершится за пару недель.
Кроме того, Медведев называл Украину «страной 404» — как распространенную ошибку при загрузке интернет-сайтов.
Медведев предлагал свою «формулу мира» по Украине
В марте Медведев предложил свою «формулу мира» по Украине, основанную на безоговорочной капитуляции.
Комментируя мирные инициативы украинского президента Владимира Зеленского, Медведев заявил, что испытывает «неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда». Мира можно достичь или при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, или путем капитуляции одной из сторон. При этом политик подчеркнул, что воли Киева к разрешению конфликта нет.
«Единственный выход — сконструировать свою, российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную. Гуманную для всех», — подчеркивал он.
Формула включала в себя семь пунктов, в частности капитуляцию, демилитаризацию Украины и запрет на создание военизированных формирований.