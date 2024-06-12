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13:13, 12 июня 2024Россия

Медведев поздравил сограждан с Днем России. Он опубликовал карту страны, включающую Украину

Медведев дополнил поздравление с Днем России картой с Украиной в составе РФ

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил граждан с Днем России. Политик опубликовал видеоролик с картой, на которой в состав страны включена территория Украины.

«С Днем России!» — написал он.

Анимированная открытка представляет собой карту России от Дальнего Востока до западных границ, которая постепенно заполняется цветами развевающегося флага страны. Триколор начинает окрашивать территорию с Курил на востоке и доходит до западных границ.

Кадр: Telegram-канал Дмитрия Медведева

При этом Украина вписана в российские границы, причем не только ее восточные области, но и западные регионы (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и другие области).

Медведев неоднократно высказывался о потере Украиной государственности

Медведев в публикациях неоднократно указывал на потерю Украиной своей государственности. Так, политик отмечал, что республика сегодня «прямо управляется США и странами НАТО».

Сегодня Украина, если говорить высоким штилем, нечто вроде доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО. Она, хотя и не без труда, полностью содержится ими

Дмитрий Медведевзампредседателя Совбеза России

Политик напомнил о признании главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, что если прекратить передачу оружия Киеву, то конфликт на Украине завершится за пару недель.

Кроме того, Медведев называл Украину «страной 404» — как распространенную ошибку при загрузке интернет-сайтов.

Медведев предлагал свою «формулу мира» по Украине

В марте Медведев предложил свою «формулу мира» по Украине, основанную на безоговорочной капитуляции.

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Комментируя мирные инициативы украинского президента Владимира Зеленского, Медведев заявил, что испытывает «неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда». Мира можно достичь или при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, или путем капитуляции одной из сторон. При этом политик подчеркнул, что воли Киева к разрешению конфликта нет.

«Единственный выход — сконструировать свою, российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную. Гуманную для всех», — подчеркивал он.

Формула включала в себя семь пунктов, в частности капитуляцию, демилитаризацию Украины и запрет на создание военизированных формирований.

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      Варвара Кошечкина
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