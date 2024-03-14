Безоговорочная капитуляция и признание территорией России. Медведев предложил свою «формулу мира» по Украине

Медведев предложил свою «формулу мира» по Украине с полной капитуляцией Киева

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил свою «формулу мира» по Украине, основанную на безоговорочной капитуляции.

Говоря о «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского, Медведев заявил, что испытывает «неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда». Он пояснил, что мира можно достичь или при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, или путем капитуляции одной из сторон. В связи с этим политик подчеркнул, что воли Украины к урегулированию конфликта нет.

Единственный выход — сконструировать свою, российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную. Гуманную для всех Дмитрий Медведев заместитель председателя Совета безопасности России

Формула Медведева включает семь пунктов

Первым пунктом предложенной Медведевым формулы указаны капитуляция, демилитаризация Украины и запрет на создание военизированных формирований. Далее, убежден политик, мировое сообщество должно признать нацистский характер украинского политического режима и провести под контролем ООН денацификацию органов власти республики. Кроме того, ООН зафиксирует утрату бывшей Украиной международной правосубъектности, ее правопреемники не смогут вступать в военные альянсы без согласия Москвы.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Четвертый пункт плана подразумевает проведение выборов во временный парламент самоуправляемой под эгидой ООН Украины. Впоследствии временный парламент обязан будет принять законы о выплате России компенсаций и признать, что территория «бывшей Украины» — это территория России. Наконец, последний пункт «формулы мира» Медведева включает признание ООН акта воссоединения России и Украины.

МИД России отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии

Как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Швейцария не может выступать миротворцем, так как не является нейтральным государством. Целью конференции является обсуждение «формулы мира» Зеленского. По словам Захаровой, самому проведению подобного рода встречи препятствует изданный президентом Украины указ, который их запрещает.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что Москва не слишком полагается на услуги Берна в вопросе мирной конференции по Украине. Дипломат объяснил, что Швейцария традиционно была страной, которая всячески помогала достигать компромиссов и договоренностей благодаря своему нейтралитету, однако нейтралитет она давно утратила.

Путин заявил, что переговоры по Украине должны быть основаны на современных реалиях

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам, однако они должны быть основаны «не на хотелках после применения психотропных средств». Глава государства подчеркнул, что необходимо учитывать реалии, которые сложились «на земле». В вопросе же «честного договора» с Западом России необходимы прописанные гарантии, которые ее устроят, отметил Путин.

Между тем Зеленский в октябре 2022 года ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны об отказе от переговоров с Россией. Российский лидер призывал Киев отменить этот запрет.