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11:56, 14 марта 2024Россия

Медведев предложил свою формулу мира по Украине в семи пунктах

Медведев предложил свою формулу мира по Украине на основе поражения Киева

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил свою формулу мира по Украине. Семь ее пунктов политик изложил в Telegram.

Первым пунктом Медведев указал признание Киевом военного поражения. Он отметил, что это будет подразумевать демилитаризацию Украины. Далее зампред Совбеза предложил провести принудительную денацификацию на Украине и запретить ей вступать в военные альянсы без согласия России.

Четвертым пунктом Медведев указал отставку всех органов власти Украины и немедленное проведение выборов под наблюдением ООН. Временный парламент страны должен будет принять решение о выплате России компенсаций и признать всю украинскую территорию частью России — это политик указан пятым и шестым пунктами.

Последним пунктом предложенной Медведевым программы указано признание ООН акта воссоединения двух стран. Зампред Совбеза отметил, что приведенная им формула мира является ее мягкой редакцией. «Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом», — заключил он.

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      Алан Босиков
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