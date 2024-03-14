Медведев предложил свою формулу мира по Украине в семи пунктах

Медведев предложил свою формулу мира по Украине на основе поражения Киева

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил свою формулу мира по Украине. Семь ее пунктов политик изложил в Telegram.

Первым пунктом Медведев указал признание Киевом военного поражения. Он отметил, что это будет подразумевать демилитаризацию Украины. Далее зампред Совбеза предложил провести принудительную денацификацию на Украине и запретить ей вступать в военные альянсы без согласия России.

Четвертым пунктом Медведев указал отставку всех органов власти Украины и немедленное проведение выборов под наблюдением ООН. Временный парламент страны должен будет принять решение о выплате России компенсаций и признать всю украинскую территорию частью России — это политик указан пятым и шестым пунктами.

Последним пунктом предложенной Медведевым программы указано признание ООН акта воссоединения двух стран. Зампред Совбеза отметил, что приведенная им формула мира является ее мягкой редакцией. «Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом», — заключил он.

