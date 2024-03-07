Медведев прокомментировал удар по Одессе во время нахождения в городе Зеленского

Медведев не подтвердил удар по картежу Зеленского и выразил сожаление

Удара по кортежу президента Украины Владимира Зеленского не было, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Сообщения о том, что украинский лидер мог попасть под удар в Одессе, появились в СМИ 6 марта.

Если бы Россия хотела поразить кортеж Зеленского, то она достигла бы своей цели, сказал Медведев. По его словам, личность того, кто сидит в кресле президента Украины, не имеет значения, поскольку Киева является «слепым антироссийским оружием своего хозяина».

Зампред Совбеза выразил сожаление в связи с тем, что удар был произведен по заранее намеченной цели. «Его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе», — заключил Медведев. Вероятно, политик имел в виду эстрадный номер с участием Зеленского, в котором тот имитирует игру на музыкальном инструменте детородным органом.

Ранее Медведев назвал территории по обоим берегам Днепра российскими землями. По его словам, все попытки изменить это обречены. России не надо чужой земли, но и своей она не отдаст, резюмировал зампред Совбеза.