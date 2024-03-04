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14:54, 4 марта 2024Россия

Медведев очертил границы России, которые шире географических. Он привел в пример территории по обоим берегам Днепра

Зампред СБ Медведев заявил, что стратегические границы РФ шире географических
СюжетНаселение России:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Важно осознать, где и как очерчены границы России в наше время и какими они могут быть в будущем. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) страны Дмитрий Медведев, выступая на марафоне «Знание. Первые» общества «Знание».

По его словам, территории по обоим берегам Днепра — часть российских стратегических и исторических границ. Поэтому все попытки «насильственно их изменить, отрезать по живому» обречены, уверен Медведев.

Медведев процитировал слова Путина о границах России

В развитие своей мысли Медведев привел слова президента страны Владимира Путина. «О наших границах точно и лаконично высказался президент: "Границы России нигде не заканчиваются". Это очень хорошие слова», — сказал Медведев.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Он пояснил, что стратегические границы того или иного государства прямо зависят от того, насколько далеко простирается его политическая мощь, насколько сильной и суверенной является та или иная страна и ее власть. Например, отметил Медведев, у слабеющих государств стратегические границы совпадают с географическими.

При этом политик призвал «зарубить себе на носу», что чужой земли России не надо, но свое она не отдаст.

Медведев заявил об отсутствии территориальных споров с ближним зарубежьем

Заместитель председателя Совета безопасности высказался об отсутствии планов воссоздавать СССР и территориальных споров со странами ближнего зарубежья. «Ближнее зарубежье, как понятие, это не просто фигура речи, а отражение сути, ключевой момент. С входящими в этот пояс государствами у нас нет территориальных споров. За годы, прошедшие после распада СССР, мы сохранили с ними выгодную торговую кооперацию, комфортное межчеловеческое общение», — сказал он.

Говоря же про Украину, Медведев отметил, что ее население является частью общерусской цивилизации.

Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия

Дмитрий Медведевзаместитель председателя Совета безопасности России

Политик заявил о необходимости вернуть России исторические части страны. «Российская империя создавалась трудом десятков поколений наших предков, веками создавалась вместе с ее интегральными частями — Великой Россией, Малой Россией и Новой Россией. И вот эти части, безусловно, должны вернуться домой», — подчеркнул он.

Медведев заявил о признании другими странами новых регионов в составе России

Зампред СБ добавил, что другие государства, признающие суверенитет и территориальную целостность России, соглашаются тем самым с вхождением в состав страны новых регионов Донбасса и Новороссии.

Фото: РИА Новости

«Эти регионы являются интегральной частью Российской Федерации, они обозначены в нашей Конституции. И каждое государство, которое признает суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации, тем самым признает, — подчеркиваю, признает — вхождение этих регионов в Россию», — сказал он.

При этом, отметил Медведев, в мире есть еще страны, которые пытаются рассуждать иначе, но это, как выразился политик, «not so important (не так важно)».

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      Анастасия Яланская
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