Медведев заявил о необходимости вернуть России исторические части страны

Медведев: России надо идти тем же путем, исторические части страны нужно вернуть

России надо идти своим нынешним путем, исторические части страны должны вернуться домой. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает в понедельник, 4 марта, РИА Новости.

«Российская империя создавалась трудом десятков поколений наших предков, веками создавалась вместе с ее интегральными частями — Великой Россией, Малой Россией и Новой Россией. И вот эти части, безусловно, должны вернуться домой», — подчеркнул Медведев.