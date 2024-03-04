Медведев заявил о признании другими странами новых регионов в составе России

Медведев заявил о признании другими государствами новых регионов в составе РФ

Другие государства, признающие суверенитет и территориальную целостность России, автоматически соглашаются с вхождением в состав страны новых регионов Донбасса и Новороссии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает в понедельник, 4 марта, ТАСС.

«Эти регионы являются интегральной частью Российской Федерации, они обозначены в нашей Конституции. И каждое государство, которое признает суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации, тем самым признает, — подчеркиваю, признает — вхождение этих регионов в Россию», — сказал он.

Также политик заявил о необходимости вернуть России исторические части страны. «Российская империя создавалась трудом десятков поколений наших предков, веками создавалась вместе с ее интегральными частями — Великой Россией, Малой Россией и Новой Россией. И вот эти части, безусловно, должны вернуться домой», — подчеркнул он.