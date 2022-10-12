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17:52, 12 октября 2022Россия

Медведев высказался о «старом дурне в Пиндостане», «стране 404» и пурге

Медведев напомнил США о силах ядерного сдерживания России после заявлений о помощи Киеву
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о «старом дурне» в «Пиндостане» и назвал Украину «страной 404». Пост об этом появился в Telegram политика.

Медведев прокомментировал заявление экс-директора ЦРУ и министра обороны при президенте США Бараке Обаме Леона Панетты, согласно которому Соединенные Штаты должны быть готовы использовать «боевые самолеты и удары крылатыми ракетами, чтобы гарантировать, что [президент России Владимир] Путин не сможет более угрожать Украине ядерным оружием».

В ответ на этом замглавы российского Совбеза назвал Панетту старым дурнем, а США — Пиндостаном. «Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несет тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года…» — высказался Медведев. Он также задался вопросом, знают ли американцы, которые помогают Украине, «точное место, где находится страна 404»?

Ранее Медведев назвал власти Украины «психами» и посоветовал руководителям США и НАТО подумать, прежде чем поставлять им оружие. «Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги», — заявил политик.

Оружие России
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Варвара Кошечкина
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