Медведев назвал самый быстрый способ эскалации конфликта на Украине

Медведев назвал поставки Запада Украине РСЗО самым быстрым путем эскалации конфликта

Поставка Украине дальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО) — самый быстрый способ эскалации конфликта. Его назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев назвал власти Украины «психами» и посоветовал руководителям США и НАТО подумать, прежде чем поставлять им оружие.

«Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги», — заявил политик.

Он отметил, что после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, и это последствие он назвал необратимым.

Ранее президент США Джо Байден в разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым для обороны, в том числе современными системами ПВО. Такое заявление американский лидер сделал на фоне ударов России по критической инфраструктуре Украины.