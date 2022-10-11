Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев назвал самый быстрый способ эскалации конфликта на Украине

Медведев назвал поставки Запада Украине РСЗО самым быстрым путем эскалации конфликта
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Поставка Украине дальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО) — самый быстрый способ эскалации конфликта. Его назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев назвал власти Украины «психами» и посоветовал руководителям США и НАТО подумать, прежде чем поставлять им оружие.

«Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги», — заявил политик.

Он отметил, что после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, и это последствие он назвал необратимым.

Ранее президент США Джо Байден в разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым для обороны, в том числе современными системами ПВО. Такое заявление американский лидер сделал на фоне ударов России по критической инфраструктуре Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине
В Белоруссии заявили о подготовке организаторов терактов западными спецслужбами
В Китае напомнили о плане США по захвату семи стран мира за пять лет
Турецкий отставной генерал объяснил учения НАТО попыткой сплотить членов альянса
В Италии призвали G7 вместе бороться с высокими ценами на газ
Демократам США предрекли поражение на выборах из-за слов Байдена о Путине
Американский экс-разведчик заявил о помощи спецназа США украинским военным
НАТО обозначила позицию по бесполетной зоне над Украиной
В Литве призвали ввести продуктовые карточки для семей с детьми
Белый дом прокомментировал сообщения о переговорах Маска и Путина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.