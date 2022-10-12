Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:03, 12 октября 2022Мир

Бывший глава ЦРУ заявил о готовности США обеспечить поражение Путину

Экс-глава ЦРУ Панетта: Путин получит «твердый ответ» в случае применения ядерного оружия
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине, США «твердо ответят» прямой военной силой против российских войск, обеспечив поражение российского лидера. Такое мнение выразил экс-директор ЦРУ и министр обороны при президенте Бараке Обаме Леон Панетта в издании Poltico.

«Мы должны быть готовы использовать военные средства США, в том числе боевые самолеты и удары крылатыми ракетами, чтобы гарантировать, что Путин не сможет более угрожать Украине ядерным оружием», — заявил Панетта.

Эксперт также сослался на данные разведки о том, что с начала войны вероятность применения тактического ядерного оружия на Украине возросла с 1 до 5 процентов, однако сейчас это уже 25 процентов.

«Единственное послание, которое понимают тираны, — это сила», — сказал Панетта, указав на то, как США, НАТО и Украина ясно дали понять, что они по-прежнему едины в противостоянии Путину, и это будет иметь решающее значение.

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что ясно дал понять Владимиру Путину последствия угроз применения ядерного оружия. «Когда я говорю об этом, я говорю это Путину. Он, по сути, не может продолжать безнаказанно говорить об использовании тактического ядерного оружия, как будто это разумно», — заявил американский лидер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
Рыбаки поймали самую большую рыбу в истории Уэльса
Прижимавшийся к попутчице весь перелет пассажир самолета был обруган в сети
YouTube заморозил канал Артемия Лебедева
Бывший российский полицейский пойдет под суд за мошенничество с трудоустройством
Роза Сябитова раскрыла подробности личной жизни
Экстремально токсичную свалку обнаружили в российском регионе
Российский суд дал 19,5 года иностранцу за убийство брата и товарища после ссоры
Глава «Газпрома» ответил песней на идею установить потолок цен на газ
Минобороны поставили боеприпасы для создания завес
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.