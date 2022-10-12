Бывший глава ЦРУ заявил о готовности США обеспечить поражение Путину

Экс-глава ЦРУ Панетта: Путин получит «твердый ответ» в случае применения ядерного оружия

Если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине, США «твердо ответят» прямой военной силой против российских войск, обеспечив поражение российского лидера. Такое мнение выразил экс-директор ЦРУ и министр обороны при президенте Бараке Обаме Леон Панетта в издании Poltico.

«Мы должны быть готовы использовать военные средства США, в том числе боевые самолеты и удары крылатыми ракетами, чтобы гарантировать, что Путин не сможет более угрожать Украине ядерным оружием», — заявил Панетта.

Эксперт также сослался на данные разведки о том, что с начала войны вероятность применения тактического ядерного оружия на Украине возросла с 1 до 5 процентов, однако сейчас это уже 25 процентов.

«Единственное послание, которое понимают тираны, — это сила», — сказал Панетта, указав на то, как США, НАТО и Украина ясно дали понять, что они по-прежнему едины в противостоянии Путину, и это будет иметь решающее значение.

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что ясно дал понять Владимиру Путину последствия угроз применения ядерного оружия. «Когда я говорю об этом, я говорю это Путину. Он, по сути, не может продолжать безнаказанно говорить об использовании тактического ядерного оружия, как будто это разумно», — заявил американский лидер.