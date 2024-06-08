Медведев назвал пособником террористов потребовавшую его ареста организацию

Медведев: финансируемая Соросом НКО FIDH является пособником террористов

Обратившаяся в международный уголовный суд (МУС) с запросом выдать ордер на арест зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева Международная федерация прав человека (FIDH) является пособником террористов. Об этом Медведев заявил в социальной сети X.

«Такие НПО (неправительственные организации — прим. «Ленты.ру») и их хозяева — пособники террористов. (...) Это очень мотивирует продолжать работу против поганой нацистской клики», — заявил он.

Медведев также указал на связь организации с миллиардером Джорджем Соросом. Он подчеркнул, что ему приятно получать признание эффективности усилий против «неонацистского режима в Киеве».

Днем ранее, 7 июня, стало известно, что финансируемая миллиардером Джорджем Соросом и внешнеполитическими ведомствами некоторых западных стран НКО FIDH потребовала от МУС выдать ордер на арест Дмитрия Медведева. Организация также попросила выдать ордеры на арест заместителя руководителя администрации президента России Алексея Громова и некоторых российских журналистов, в том числе Дмитрия Кисилева, Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева.