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00:31, 14 июня 2024Интернет и СМИ

Медведев раскрыл причины кредитования Западом стран Юга

Медведев: Запад кредитует страны глобального Юга для сохранения влияния

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Запад кредитует страны глобального Юга для сохранения там собственного влияния. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (Совбез) России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

«Для сохранения своего геополитического присутствия в различных регионах мира Запад активно использует механизмы "долгового неоколониализма"», — подчеркнул Медведев.

По его мнению, из-за долговой нагрузки страны Юга не могут в полной мере быть самостоятельными. Принимая то или иное решение, они ориентируются на «мнение своих кредиторов», подчеркнул запред Совбеза.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ЮАР Наледи Пандор обсудили вклад Глобального Юга в урегулирование конфликта на Украине на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.

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      Евгений Силаев
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