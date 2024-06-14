Медведев раскрыл причины кредитования Западом стран Юга

Медведев: Запад кредитует страны глобального Юга для сохранения влияния

Запад кредитует страны глобального Юга для сохранения там собственного влияния. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (Совбез) России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

«Для сохранения своего геополитического присутствия в различных регионах мира Запад активно использует механизмы "долгового неоколониализма"», — подчеркнул Медведев.

По его мнению, из-за долговой нагрузки страны Юга не могут в полной мере быть самостоятельными. Принимая то или иное решение, они ориентируются на «мнение своих кредиторов», подчеркнул запред Совбеза.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ЮАР Наледи Пандор обсудили вклад Глобального Юга в урегулирование конфликта на Украине на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.