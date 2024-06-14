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00:36, 14 июня 2024Россия

Медведев заявил о приготовленной Западом «мышеловке» для Армении

Медведев: Запад обещает Армении золотые горы, но никогда не даст вступить в ЕС
Дмитрия Медведев

Дмитрия Медведев. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев заявил о приготовленной Западом «мышеловке» для Армении. Об этом написал в своей статье для «Российской газеты».

По его словам, Запад обещает Армении золотые горы и членство в Европейском союзе в обмен на полную лояльность страну. Однако это лишь приманка в мышеловке, сказал он. Медведев подчеркнул, что двери «клуба избранных» для армянского народа Запад никогда не откроет.

Медведев подчеркнул, что насчитывающая не одно столетие дружба Москвы и Еревана, скрепленная союзными отношениями в рамках ОДКБ и ЕАЭС, давно стала «бельмом на глазу» у Соединенных Штатов и их союзников.

Ранее стало известно, что США пообещали помочь Армении с проведением реформ в стране. Поддержку со стороны Вашингтона Еревану пообещал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном.

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      Марина Совина
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