Медведев: Запад обещает Армении золотые горы, но никогда не даст вступить в ЕС

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев заявил о приготовленной Западом «мышеловке» для Армении. Об этом написал в своей статье для «Российской газеты».

По его словам, Запад обещает Армении золотые горы и членство в Европейском союзе в обмен на полную лояльность страну. Однако это лишь приманка в мышеловке, сказал он. Медведев подчеркнул, что двери «клуба избранных» для армянского народа Запад никогда не откроет.

Медведев подчеркнул, что насчитывающая не одно столетие дружба Москвы и Еревана, скрепленная союзными отношениями в рамках ОДКБ и ЕАЭС, давно стала «бельмом на глазу» у Соединенных Штатов и их союзников.

Ранее стало известно, что США пообещали помочь Армении с проведением реформ в стране. Поддержку со стороны Вашингтона Еревану пообещал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном.