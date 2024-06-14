Медведев заявил о растущей потребности в избавлении от колониализма

Медведев: все больше стран хотят освободиться от наследия колониальной системы

Все больше стран в мире хотят освободиться от наследия колониальной системы и продолжить существовать по принципам суверенного равенства. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (Совбез) России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

Политик напомнил, что в июне во Владивостоке состоится ряд международных встреч. Они будут приурочены к тому, что Россия председательствует в БРИКС в 2024 году. Целью встреч станет построение нового миропорядка.

«Все больше стран на планете выражают свое стремление жить в мировом сообществе, свободном от наследия колониальной системы и основанном на принципах инклюзивной многосторонности, суверенного равенства, мирного сосуществования и взаимного уважения между странами с разными политическими и социальными системами», — отметил Медведев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ЮАР Наледи Пандор обсудили вклад Глобального Юга в урегулирование конфликта на Украине на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.