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07:33, 14 июня 2024Россия

Минздрав предложил считать онкологию профзаболеванием

«Ъ»: Минздрав предложил включить онкологию в список профессиональных болезней

Фото: Unsplash

Минздрав предложил расширить существующий в России список профессиональных болезней, внеся в него онкологические. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Профессиональным заболеванием в России называется хроническое или острое заболевание сотрудника из-за воздействия вредного производственного фактора, которое привело к утрате трудоспособности.

Издание напомнило, что поскольку оно считается страховым случаем, работодатели ежемесячно перечисляют в бюджет Соцфонда страховые взносы по ставке от 0,2 процента до 8,5 процента выплат сотрудникам.

По статистике Роспотребнадзора, в 2022 году в России зафиксировали 4,3 тысячи случаев профзаболеваний у 3,5 тысячи человек — это почти в два раза меньше, чем в 2013 году.

Ранее в Санкт-Петербурге девушку-инвалида с онкологией уволили из пункта выдачи заказов (ПВЗ) Ozon из-за спасения потерявшихся собак хаски. Горожанка, несмотря на борьбу с раком, находила в себе силы и работала. Однако недавно россиянка под конец смены увидела объявление: недалеко от ПВЗ с поводка убежали две хаски. Девушка перехватила собак и привела из в пункт Ozon. Руководитель принял решение ее уволить.

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      Юлия Мискевич
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