Россиянку с онкологией уволили из пункта Ozon из-за спасения потерявшихся хаски

В Петербурге девушку с онкологией уволили из ПВЗ Ozon из-за спасения собак хаски

В Санкт-Петербурге девушку-инвалида с онкологией уволили из пункта выдачи заказов (ПВЗ) Ozon из-за спасения потерявшихся собак хаски. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash на Мойке.

По сведениям издания, горожанка, несмотря на борьбу с раком, находила в себе силы и работала. К ней не возникало претензий на протяжении восьми месяцев.

Однако недавно россиянка под конец смены увидела объявление: недалеко от ПВЗ с поводка убежали две хаски. Имея большой стаж в груминге и общении с животными, девушка откликнулась на просьбу и перехватила животных.

Она привела собак в пункт Ozon, там они пробыли около 15 минут. За это время пришло несколько клиентов, но все они были рады пообщаться с четвероногими и поддержали поступок сотрудницы.

Девушка доработала, закрыла ПВЗ, связалась с хозяйкой и передала ей беглецов. О ситуации она рассказала коллегам в чате, подчеркнув, что в помещении все убрала после визита хаски. Эта история не понравилась начальнику девушки.

Мужчина придумал абстрактную ситуацию с нападением собак на клиентов и потребовал от подчиненной инструкцию — что она будет делать. На это девушка ответила, что босс сам должен объяснить, как поступать в подобных случаях. Руководитель после этого принял решение ее уволить, проигнорировав просьбу о штрафе.

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