Чиновники оставили бездомной 75-летнюю пенсионерку с инвалидностью

Власти Каменского городского округа оставили 75-летнюю пенсионерку бездомной

Власти Каменского городского округа Свердловской области оставили 75-летнюю пенсионерку-инвалида без единственного жилья. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание Ura.ru.

Речь идет о Людмиле Невьянцевой из села Колчедан. Местные чиновники оставили пожилую женщину фактически бездомной, по решению суда выселив ее из квартиры, полученной по договору социального найма.

Пенсионерка всю жизнь прожила в Колчедане, где работала нянечкой в детском саду. Когда в 2006 году у россиянки сгорел дом, ей выделили квартиру в одноэтажном бараке 1944 года постройки без ванны, туалета и горячей воды. Условия жизни с годами стали только хуже: согласно акту осмотра за 2019 год, проводка находилась в аварийном состоянии, а печь просела и отапливать ею дом стало невозможно. Общую степень износа дома тогда оценили в 58 процентов. В 2021-м из-за сильных холодов батареи замерзли, и их пришлось срезать.

По словам юриста Сергея Барсукова, отстаивающего интересы Невьянцевой в суде, его подзащитная является инвалидом второй группы. Он рассказал, что женщина не смогла проживать в ветхом доме, так как содержать его ей было не по силам. Специалист подчеркнул, что она много раз предупреждала об этом местные власти, однако те не помогали решить проблему и не признавали дом аварийным. В связи с этим три года назад россиянке пришлось переселиться на время к знакомым: она надеялась, что барак сочтут аварийным и ей предоставят помещение, которое более пригодно для проживания. При этом пенсионерка продолжала оплачивать счета за коммунальные услуги в доме, где она не жила.

Между тем чиновники Каменского округа подали иск о признании Невьянцевой утратившей право пользования своим жильем за то, что она не проживала в нем последние два года. Местный суд удовлетворил их требования и не уведомил пенсионерку ни о предстоящих разбирательствах, ни о своем решении — россиянка узнала о том, что больше не имеет права жить в квартире, случайно. «Подло и мерзко. Пожилая женщина вынуждена скитаться на старости лет по съемным квартирам», — убежден юрист. Барсуков намерен отменить решение суда и готовит жалобу в Следственный комитет, чтобы тот дал оценку действиям местных властей.

«Да, действительно, эта женщина после пожара проживала по указанному адресу по договору соцнайма. Жилье было временным. Потом она просто оттуда выехала, никого не предупредила и ничего не попросила взамен. Если бы она продолжала там жить и барак признали аварийным, то ее могли бы переселить по программе переселения из ветхого жилья. А так у нас очереди очень немаленькие, а жилой фонд небольшой», — прокомментировал случившееся глава Каменского городского округа Алексей Кошкаров.

Ранее в этот же день стало известно, что жительница Омска в ожидании жилья в новостройке лишилась половины своей семьи.