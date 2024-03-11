Россиянка в ожидании жилья в новостройке лишилась полсемьи

Жительница Омска в ожидании жилья в новостройке лишилась полсемьи

Окончания строительства дома по улице Герцена жители Омска ждут с 2006 года. Одна из дольщиц, купившая здесь жилье 13 лет назад, лишилась половины семьи, но так и не получила заветную квартиру, передает портал NGS.55.RU.

Проект поначалу не внушал опасений омичам, а в глазах местных властей считался перспективным. Строящийся жилой квартал предназначался под расселение ветхого жилья. Под новый микрорайон администрация города даже меняла генеральный план Омска. Мэрия также заключала соглашения с компаниями, продававшими в строящемся доме квартиры.

Собеседница портала приобрела жилье площадью 42 квадратных метра в 2011 году за 1,6 миллиона рублей. Привлекла покупательницу развитая инфраструктура и транспортная доступность — дом строился в центре города. Закрывать сделку пришлось силами всей семьи, вдобавок женщина оформила кредит сроком на пять лет.

Со временем затянувшаяся стройка стала все больше возмущать дольщиков. Женщина не раз звонила в компанию, где промедление оправдывали задержкой поставок материалов. Темпы стройки при этом не менялись, а вскоре с площадки исчезли строительные краны. Дозвониться до застройщика покупатели больше не могли.

Как выяснилось, данный проект для компании стал первым — прежде жилых домов девелопер не строил. Средства пайщиков генподрядчик привлекал через специально созданный для этого ЖСК. Однако счета кооператива оказались пусты. В 2020 году главу ЖСК и застройщика признали виновными в хищении 700 миллионов рублей, но освободили от наказания. Проект перешел другой компании, но с тех пор дом так и не ввели в эксплуатацию.

За время ожидания дольщица потеряла дедушку, бабушку и отца. Ее мать переехала в другой город. Вместе с дочерью-студенткой женщина живет в съемной квартире. В планах семьи — приобрести другую жилплощадь в ипотеку, но либо в готовом фонде, либо в сданной новостройке. Добиться возврата средств и неустойки через суд они не смогли. Последняя надежда — нынешний губернатор.

По словам регионального министра строительства, спасти омичей может закон о масштабных инвестиционных проектах, который предполагает передачу пяти процентов новых квартир обманутым дольщикам. Некоторым из них удастся вернуть деньги, если позволит бюджет региона.

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