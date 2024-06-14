Монах заставил прихожан заниматься групповым сексом

В Таиланде монах заставил мужа и жену заниматься с ним сексом

В Таиланде буддийский монах заставил мужа и жену заниматься групповым сексом с ним и другими священнослужителями под предлогом особых духовных практик. Об этом пишет The Thaiger.

11 июня супруги из провинции Пхетчабун обвинили 40-летнего монаха в манипуляции их религиозными устремлениями и вовлечении в неподобающие сексуальные отношения. По словам пострадавших, они 10 лет были прихожанами монастыря, где служил монах, а он долгое время «изгонял злых духов из них и их родственников и делал их жизнь лучше». Они искренне верили в дар мужчины и уважали его.

При этом некоторые учения монаха «были откровенными и касались секса», однако супруги считали это его особым подходом. В 2021 году наставник заявил, что они должны заняться с ним сексом, чтобы достичь высшего уровня познания и освободиться от всех страданий. Монах также заявил, что тяжело болен и нуждается в пополнении жизненных сил через секс. Сначала он занялся сексом с супругами, а потом приказал им переспать с ним и другими монахами.

Кроме того, он записывал половые акты на видео. По его словам, он хотел показать ролики некоему тантрическому божеству в знак особого почтения. До 2022 года муж и жена продолжали следовать «особому учению», но потом почувствовали, что оно не соответствует их представлениям о буддизме.

Они порвали отношения с монахом и обратились за психиатрической помощью. Теперь они решили открыто рассказать о случившемся, так как испугались, что бывший гуру и его последователи будут шантажировать их откровенными видеоматериалами.

Общественная организация Saimai Survive, в которую обратились супруги, заявила, что уже направила запрос в Управление по делам буддизма провинции Пхетчабун с требованием провести расследование против монаха.

Ранее сообщалось, что в Индии ведущая частного телеканала из штата Тамилнад подала в суд на монаха, который втерся к ней в доверие, опоил и изнасиловал. Сначала мужчина информировал ее о храмовых мероприятиях через WhatsApp, а затем стал приглашать на особые ритуалы.

