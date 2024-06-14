Мощный потоп в аэропорту российского города попал на видео

Мощный потоп в аэропорту Махачкалы попал на видео

В аэропорту Махачкалы случился мощный потоп. Обстановка в авиагавани российского города попала на видео, его публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

На кадрах видно, как с потолка здания сильным потоком льется вода. За всем происходящим наблюдают пассажиры.

Тем временем генеральный директор воздушной гавани Саид Рамазанов заявил, что течь удалось устранить. По его словам, от дождя и сильного ветра прорвало сливную трубу и вода пошла внутрь.

Ранее пассажиров летевшего в Нижневартовск самолета настиг ураган в аэропорту Дагестана. Отправления до места назначения из охваченного стихией российского региона люди ждали на борту воздушного судна по меньшей мере полтора часа.